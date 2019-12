Lijk gekneveld aangetroffen in woning, vermoedelijk roofmoord

De redactie van Waterkant.Net verneemt zojuist dat er in deze woning aan de Moyweg in Suriname, een lijk gekneveld is aangetroffen. Volgens de eerste berichten zou er sprake zijn geweest van een roofmoord.

Het aangetroffen lichaam verkeerde in behoorlijke staat van ontbinding meldt de politie aan de redactie van Waterkant. De ontdekking zou vanmiddag rond 14.3u zijn gedaan.

Het gebied is groot afgezet door de politie, voor sporen en buurtonderzoek. Zoals op de foto te zien is, werd een uitvaartbedrijf ingeschakeld om het lijk te transporteren.

Er is nog geen officiƫle informatie naar buiten gebracht. Zodra er meer bekend is wordt dit bericht aangevuld.

