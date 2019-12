Hypermoderne Assuria Hermitage High-Rise is eerste ‘smart building’ in Suriname

Vrijdag 27 december vond in Paramaribo de opening plaats van het nieuwe Assuria hoofdkantoor, de hypermoderne Assuria Hermitage High-Rise (AHH), aan de Recolaan te Flora. De eerste groep medewerkers is op die dag ook verhuisd naar dit nieuwe hoofdkantoor, dat formeel in gebruik werd genomen. Hierbij waren aanwezig de Raad van Commissarissen, de directie en het personeel. De festiviteit ving aan met een geestelijke inzegening gevolgd door enkele korte speeches.

De Assuria Hermitage High-Rise is ontworpen door het Architectenbureau ABT en FIRM Engineering N.V., de winnaars van een in 2014 gehouden ‘design contest’ waaraan diverse architectenbureau’s mochten meedoen. Het bouwtechnisch gedeelte is uitgevoerd door het aannemingsbedrijf RHC N.V. ondersteund door verschillende grote en kleine Surinaamse bedrijven als onderaannemers.

Het gebouw is ultra modern van opzet, zowel voor wat betreft de gebruikte bouwmaterialen, de inrichting als de aanwezige faciliteiten. Het is het eerste gebouw in Suriname met een Building Management Systeem en dat het predicaat ‘smart building’ mag dragen. Dit onder andere omdat er elementen van zonne-energie, hemelwater hergebruik en intelligent gebruik van electra zijn ingebouwd.

Door haar 10 bouwlagen is het gebouw een landmark in Paramaribo. De investering is voor een belangrijk deel gefinancierd uit de verkoop van bestaand onroerend goed.