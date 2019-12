Beroving door gewapende mannen voor cambio op Zorg & Hoop

Flinke commotie vrijdagmiddag vlakbij Exces cambio te Zorg & Hoop. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er rond 16.30u een beroving plaats vond buiten de cambio aan de Franchepanestraat in Suriname. Daarbij zouden er schoten zijn gelost op een voertuig.

Volgens omstanders zou het gaan om vier mannen in een voertuig, waarvan twee gewapend waren. Er vielen daarbij geen gewonden tot zover bekend. Buren van de cambio dachten in eerste instantie dat er vuurwerk werd afgeschoten. Pas later werd duidelijk wat zich had afgespeeld.

Na de beroving sloot de cambio direct haar deuren (foto). De schrik zat er blijkbaar goed in, omdat de cambio zelf drie jaar geleden ook beroofd werd.

Het bericht is nog niet officieel bevestigd door de Surinaamse politie, dus later meer.