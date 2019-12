Korps Politie Suriname geeft identiteit slachtoffers brand Lawagebied vrij

Bij de grote brand op 1ste Kerstdag in het Lawagebied, zijn de 27-jarige vrouw Lin He Young en haar 26-jarige echtgenoot We Jian Zhi omgekomen. De twee bezitten de Chinese nationaliteit en exploiteerden een van de winkels die afgebrand is. De brand is vermoedelijk in de woning annex winkel van het echtpaar uitgebroken, meldt de Surinaamse politie.

De politie van Regio Oost kreeg in de vroege ochtend van woensdag 25 december de melding van een felle brand op een woon-en handelslocatie, bekend als Antonio do Brinco, in het Lawagebied. Vier winkelpanden zijn daarbij afgebrand.

Een gemengd team bestaande uit de politie van Regio Oost en politieambtenaren van de afdeling Forensische Opsporing is afgereisd naar het gebied om een onderzoek in te stellen.

De politie wordt bijgestaan door leden van het Surinaams Nationaal Leger, meldt het Korps Politie Suriname zojuist.