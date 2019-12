Gespot: Nieuwe pick-ups en motorfietsen voor politie Suriname

Afgelopen week werden deze pick-ups en motorfietsen, die blijkbaar bestemd zijn voor het Korps Politie Suriname, gespot. Volgens de Surinaams krant Dagblad Suriname gaat het om 75 nieuwe SsangYong Musso pick-ups voor de politie.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de pick-ups geparkeerd stonden aan de Hofstede Crullelaan en Cornelis Jongbouwstraat, bij de nieuwe showroom van ondernemer Dilip Sardjoe’s bedrijf Rudisa Motors.

In april dit jaar nam de minister van Justitie en Politie in Suriname, ook al nieuwe SsangYong pick-ups in ontvangst van Rudisa Motors. Dit bedrijf is door de overheid uitgekozen om de voertuigen te leveren.

Volgens de krant worden er naast de pick-ups ook nog 80 motorfietsen van het merk Yamaha (foto2) geleverd aan de politie.