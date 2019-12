Jandino na zes jaar weer in Suriname voor optreden

View this post on Instagram

Super blij dat ik na 6 jaar weer naar Suriname mag gaan om op te treden, maar waar ik echt oprecht echt, echt vrolijk van wordt is al het lekkere eten die ik ga eten.. Mi jesus, ik ga vreten..!! 1 Januari moet ik starten met een nieuwe training schema, want in maart starten de filmopnames, want mijn lichaam is nu echt niet klaar voor geen enkele film🤷🏾‍♂️ Maar het is nog geeeeeen 1 Januari, dus Suriname begin te koken want ik kom eraan😛❤️