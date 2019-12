Automobilist knalt tegen EBS paal en verlaat voertuig

Het lijkt nu wel dagelijks te gebeuren in Suriname, want ook in de vroege ochtend van Tweede Kerstdag was het weer raak; deze auto knalde vanmorgen tegen een stroompaal van de NV Energiebedrijven Suriname. Gisteren op eerste Kerstdag kwam een auto ook al tegen een paal en ook eergisteren was het raak.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat dit voertuig reed over de Hannaslustweg toen het eenzijdig ongeval tegen 01.30u gebeurde. Door tot nu toe onbekende oorzaak knalde de automobilist tegen de EBS paal langs de andere kant van de weg.

Na het verkeersongeval verliet de bestuurder de plek. Toen hij later terug kwam ontdekte hij dat er een aantal spullen uit zijn auto waren verdwenen.

Het voertuig moest door een bergingsbedrijf afgevoerd. De Surinaamse politie onderzoekt het ongeval. Het ongeval gisteren: