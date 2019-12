Op weg naar New Mont in Brokopondo, is een auto van de weg geraakt en in een ravijn terecht gekomen. Daarbij is er één persoon omgekomen.

Het ongeval vond plaats tussen kilometer 54 en 55. De politie van Brokopondo is voor onderzoek op de locatie.

Het aantal verkeersdoden voor dit jaar in Suriname is hiermee opgelopen naar 76. Dat is het zelfde aantal als in 2018.

Zo gauw meer bekend is over het voorval wordt het bericht aangevuld.