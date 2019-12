VIDEO: Twee doden bij grote brand winkelcentrum Lawa-gebied

Bij een grote brand vanochtend bij een winkelcentrum in het Lawa-gebied, zijn twee personen omgekomen. Margaretha Malontie, deken van districtscommissarissen in Suriname, bevestigd het voorval tegenover de redactie van Waterkant.Net.

Malontie laat weten dat het gaat om het winkelcentrum tegenover Maripasula. In totaal zijn er vier winkels afgebrand. Een vijfde is geplunderd ten tijde van de brand. Er zijn een aantal waterpompen ingezet om het vuur te blussen met water van de rivier.

Het vuur is na enkele uren volledig geblust. De Surinaamse autoriteiten in Paramaribo zijn inmiddels in kennis gesteld over het voorval. De oorzaak zal onderzocht worden.

Zo gauw meer bekend is over de brand wordt het bericht aangevuld. Hieronder een filmpje: