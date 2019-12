Minister: ‘Ook zij die het moeilijk hebben gedenken met Kerst’

“Met Kerst moeten we ook zij die het moeilijk hebben in Suriname gedenken”. Dat zegt minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken namens de regering van de Republiek Suriname in een Kerstboodschap.

“Met Kerstfeest is de blijdschap bij velen groot. Familie, vrienden en kennissen zoeken elkaar op. In het vreugdevolle samenzijn genieten wij van smakelijke gerechten en heerlijke dranken. Maar, niet eenieder verkeert in die gelukkige omstandigheid. Voor sommigen kunnen de Kerstdagen juist moeilijk zijn” aldus de minister.

“Er zijn mensen die zich geen feestmaal kunnen veroorloven en misschien ook geen ‘thuis’ hebben. Denkt u aan dak- en thuislozen, aan gedetineerden, aan zieken die in het ziekenhuis liggen, aan vluchtelingen. Voor hen kan Kerst juist eenzaamheid en verdriet met zich meebrengen. Laten wij deze groepen niet vergeten, want de boodschap van Kerstmis is een boodschap van hoop, naastenliefde en vrede,” zegt Noersalim.

Volgens de bewindsman verenigt het Kerstfeest in onze pluriforme samenleving mensen van diverse afkomsten, belijders van verschillende godsdiensten en culturen, ongeacht hun status, gezindheid en ideeën. Minister Noersalim: “Door Kerst ervaren wij onze onderlinge verschillen als een bron van rijkdom van waaruit wij vrede, vreugde en harmonie teweeg brengen.”