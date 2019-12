Speciale ontvangst voor wereldrecordhouder Kenzo Simons in Suriname

De in Suriname geboren Nederlandse zwemmer en wereldrecordhouder Kenzo Simons, is op een korte vakantie in Suriname. Hij werd gisteren op de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven ontvangen door het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken.

De 18-jarige zwemmer heeft afgelopen weekend tijdens de Open Nederlandse Kampioenschappen in Tilburg het wereldrecord voor junioren (tot en met achttien jaar) twee keer verbroken op de 50 meter vrije slag en is nu ook in het bezit van het Nederlandse record.

Maandag 23 december kreeg hij een speciale ontvangst op Zanderij. Simons is een kleinzoon van de Surinaamse ex-president Jules Wijdenbosch. Ook hij was op de luchthaven aanwezig (foto onder). Daarnaast waren er ook zwemmers aanwezig van zijn oude club De Dolfijn, waar hij ook succes heeft gehad, voor zijn vertrek twee jaar geleden naar Nederland.

