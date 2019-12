BuZa neemt ‘state of the art’ IT-room in gebruik

Het Surinaamse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft onlangs een ‘state of the art’ IT-room in gebruik genomen. Deze moet het ministerie in staat stellen om op een moderne manier vanuit Suriname in contact te zijn met buitenlandse posten. Het initiatief moet tegen de achtergrond van de e-Suriname visie gezien worden meldt het Nationaal Informatie Instituut.

“De IT-Room creëert de efficiëntie en het gemak, dat er met de posten in Parijs, Den Haag en Brussel op afstand met beeld en geluid makkelijker en sneller gecommuniceerd kan worden. Dit kan op een zodanige manier dat er ook sneller beslissingen genomen kunnen worden” aldus het ministerie.

De faciliteit werd op vrijdag 20 december in gebruik genomen op het hoofdkantoor van het ministerie. Mike Antonius, directeur van het Telecommunicatiebedrijf Suriname (Telesur), zei als een der sprekers bij de launch dat dit project binnen het Telesur Nationaal Breedband Project (TNBP) is uitgevoerd.

De Telesur-directeur roemt deze ontwikkeling daarom als een onderdeel van de e-Suriname visie, waar er allerlei e-toepassingen kunnen geschieden die het werken en leven in Suriname kunnen verbeteren.