In mei 2020 verschijnt het boek ‘Een Nederlandse kolonel en de coup in Suriname’, geschreven door Ellen de Vries’. In 1980 pleegden zestien militairen onder leiding van Desi Bouterse een coup in Suriname. Die coup bepaalt het politieke landschap van Suriname tot de dag van vandaag. Verhalen dat de Nederlandse kolonel Hans Valk – namens Nederland in Suriname aanwezig om te helpen bij de opbouw van een Surinaams leger – Bouterse souffleerde, keren steeds terug.

Dat politiek Den Haag besloot ‘gevoelige informatie’ over de mogelijke betrokkenheid van Valk en dus Nederland bij de coup tot 2060 achter slot en grendel te stellen, wekt de suggestie dat Nederland iets verbergt. Een van die ‘gevoelige’ documenten is het geheime, voor Valk belastende rapport dat de Nederlandse Landmacht inlichtingendienst in 1981 opstelde. Dit uitgelekte rapport vormde een belangrijke bron voor de beschuldigingen jegens Valk.

Ellen de Vries ging op onderzoek uit. Ze sprak met betrokken militairen in Nederland en Suriname, interviewde vertrouwelingen uit de kringen van coupplegers en ploegde archieven door – want hoe geheim zijn die documenten eigenlijk en om welke documenten gaat het nu precies?

Ze hield de verschillende scenario’s tegen het licht. Is er sprake van een doofpotaffaire, is Valk het slachtoffer van complotdenkers en was de coup geheel van Surinaamse makelij of is er iets anders aan de hand?

Meer over Hans Valk: