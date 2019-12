Vier honden van buren middernacht vergiftigd

In Suriname zijn vier honden van twee buren aan de Laterietweg te Paranam, in de nacht van vrijdag op zaterdag vergiftigd door onbekenden.

Een van buren zegt in gesprek met de redactie dat zij zoals gewoonlijk elke ochtend na het opstaan op het balkon gaat. Dat was zaterdagmorgen ook het geval. Toen zij op het balkon was zag zij één van haar drie honden op het erf in de regen liggen.

Naar de vrouw haar zeggen vond zij het vreemd dat haar hond in de regen lag en besloot een kijkje te nemen. Daarbij ontdekte zij dat de hond dood was. Later op de dag riep zij haar buurman om de hond te helpen begraven. De buurman stemde in en zei hij gaat even een schop halen om het dier te begraven.

De buurman kwam vervolgens terug naar zijn buurvrouw en vroeg haar om te komen kijken hoe drie honden nabij zijn woning sterven. Toen kwamen de buren tot de ontdekking dat iets niet in orde is en besloten zij aangifte te doen bij het politiebureau dat niet ver gelegen is.

De politie vroeg om de honden nog niet begraven omdat zij ter plaatse zouden komen voor onderzoek. Zij kwamen niet te lang daarna ter plaatse en stelde meteen een buurtonderzoek in. Echter wisten geen van de buren iets over het voorval. De zaak is in onderzoek.

De vrouw laat weten dat zij bang is om te slapen. Zij zegt dat het zeker criminelen zijn die de dieren hebben vergiftigd om zodoende nadien toe te slaan bij haar of de buren. Naar haar zeggen is dat het enige omdat de honden geen last zijn voor anderen. Zij hoopt dat de Surinaamse politie gauw de daders in beeld brengt en hen achter slot en grendel plaatst.