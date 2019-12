VIDEO: Fred Kulturu Shop presenteert Jaarkalender 2020

Het wordt tijd dat we elkaar supporten in 2020. Dat is de boodschap die Fred Fitz-James, cultuur-ondernemer in Rotterdam met zijn Jaarkalender 2020 wil geven voor het nieuwe jaar. De kalender werd gepresenteerd door Urmy Mijnals en Leona Plein, twee Afro-Surinaamse onderneemsters in Rotterdam.

Voor Fitz-James staat 2020 in het teken van samenwerken. Nog meer dan voorgaande jaren. Maar voor Suriname vooral in het teken van de verkiezingen – wat hij zou stemmen, wil hij niet zeggen – en 45 jaar onafhankelijkheid. Ook wordt het tijd dat hij zijn werk in de Fred Kulturu Shop langzaam aan overdraagt aan een volgende generatie. Maar gelijk stoppen dat doet hij zeker niet.

De opbrengst van de verkoop van de jaarkalender 2020 gaat een landbouwproject van kans arme jongeren dat gerund wordt door Ramon Lont op plantage Laarwijk in Suriname.

Kijk voor meer informatie op fredkulturushop.com.