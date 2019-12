Identiteit doodgeschoten overvaller vooralsnog niet bekend bij politie

De identiteit van de donderdagavond doodgeschoten overvaller, is vooralsnog niet bekend bij het Korps Politie Suriname. De man werd doodgeschoten nadat hij samen met een mededader een gewapende overal op een supermarkt te Tout Lui Faut Kanaalweg had gepleegd. De eigenaar van het pand schoot terug met zijn jachtgeweer nadat de rovers eerst het vuur opende.

Één van de criminelen bleek zodanig geraakt te zijn dat hij, niet ver van de supermarkt, op straat dood neer viel. Zijn vuistvuurwapen lag in zijn directe nabijheid. De politie heeft het ontzielde lichaam, in opdracht van het Openbaar Ministerie, in beslag genomen alsook het wapen maar weet niet wie de man is.

In dit officieel bericht beschrijft de politie hem als een man van het negroïde ras gekleed in een zwarte jacket met lange mouwen,een blauwe korte broek en zwarte sportschoenen. Hij had een zwarte pet op met daarop geschreven het woord ‘FEND’ in goudkleurige letter. Zijn hoofdhaar droeg hij in vlechten. Zijn geschatte leeftijd is tussen de 25- en 30 jaar.

Nabestaanden van deze man worden opgeroepen zich in verbinding te stellen met de politie van de afdeling Recherche Midden ondergebracht in het politie bureau de Nieuwe Grond.