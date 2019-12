Donovan Wisse boekt vijfde overwinning in GLORY kickboxing ring

Afgelopen zaterdag waren alle ogen natuurlijk gericht op de GLORY COLLISION 2 wedstrijd tussen Badr Hari en Rico Verhoeven. Diezelfde avond kwam echter ook de Surinaamse topkickbokser Donovan Wisse tijdens de GLORY 74 SuperFight Series in actie. In de Gelredome van Arnhem nam hij het op tegen de Braziliaan Cesar Almeida en won!

Het was zijn vijfde overwinning geboekt in de GLORY kickboxing ring, schrijft de Surinaamse sportsite SME sport. Wisse, die voor Suriname uitkomt, won van Cesar Almeida via een zogenoemde majority decision. “Ik denk toch dat ik zeer binnenkort een titelgevecht Alex Pereira zal krijgen van GLORY, maar ik wacht rustig af op wat de organisatie zal beslissen”, aldus Donovan Wisse tegen SME Sport.

‘Ik bedank het heel Surinaams volk die achter mij staat, mijn ouders, broer, zus, familie en vrienden. Het zijn al deze mensen die samen met mijn trainers en trainingsmaatjes mij altijd blijven ondersteunen’, zegt Donovan verder tegen de site.

Hier een kort stukje uit die partij: