Autobusje raakt EBS stroompaal en eindigt in goot

Dit autobusje raakte zaterdagmiddag ernstig beschadigd bij een verkeersongeval in Suriname. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een eenzijdig verkeersongeval dat rond 15.00u plaatsvond aan de Pandit Paltan Tewarieweg.

De bestuurder van het voertuig in kwestie zou de controle over de besturing zijn verloren. Daardoor raakte het autobusje een stroompaal van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS). Hierna eindigde het voertuig in de goot langs de weg.

Er deden zich gelukkig geen persoonlijke ongelukken voor. De auto moest door een bergingsbedrijf uit de goot worden gehaald en werd daarna afgevoerd.

De Surinaamse politie heft de zaak in onderzoek. De schade aan het voertuig is op onderstaande foto goed te zien: