VIDEO: Militair misdraagt zich bij verkeersongeval Lelydorp

Een militair heeft zich gistermiddag flink misdragen bij het verkeersongeval te Lelydorp waarbij een personenauto in de trens langs de Indira Ghandiweg was ‘gevlogen’.

Een automobilist die richting Centrum reed, zag het voorval en stopte zijn auto op straat om een kijkje te nemen. Hij stapte uit het voertuig en nam een kijkje. Nadat hij van omstanders hoorde hoe het voertuig in de trens was beland deed hij enkele uitlatingen over de bestuurder en diens rijgedrag.

De Surinaamse militair die zich ook op de plek bevond om hulp te bieden hoorde de uitlatingen en sprak de man aan om te stoppen en de plek te verlaten. De man negeerde de militair en ging door met de uitlatingen. De fors gebouwde militair raakte verhit en liep toen richting de man om hem aan te vallen.

Terwijl de militair richting de man liep, liep hij terug naar zijn auto en deed ook uitlatingen richting de militair. Er ontstond toen een woordenwisseling waarbij de militair behoorlijk verhit raakte. Ondanks de man wegliep, ging de militair toch op hem af. Zwaaiend en met scheldwoorden vroeg hij de man wat hij gaat kunnen doen. De man zei toen dat de militair een ‘vriendje’ is en stapte in zijn auto.

De militair was niet blij met het feit dat de man hem had uitgemaakt voor ‘vriendje’ en in zijn voertuig was gestapt. Uit wraak trapte hij op de deur van de autobestuurder en vroeg hem enkele keren wie een ‘vriendje’ is. Er heerste weer een woordenwisseling en op gegeven moment reed de bestuurder weg.

Een omstander legde het voorval vast en plaatste het filmpje vervolgens op social media. Er is momenteel een heftige discussie gaande over het voorval in Suriname. Hieronder het filmpje: