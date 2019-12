Kamé en Tjon En Fa Surinaamse Sportvrouw/Sportman van 2019

In Olympic House zijn volleybalster Sigourney Kamé en baanwielrenner Jaïr Tjon En Fa vrijdagavond (20 december 2019) uitgeroepen tot de Surinaamse sportvrouw en sportman van 2019 tijdens de VSJS Sports Awards, het jaarlijkse sportgala van de Vereniging van Sportjournalisten in Suriname (VSJS) in samenwerking met het Surinaams Olympisch Comité (SOC). Behalve een award kreeg het duo een ticket.

De atlete Alicia Grootfaam en voetballer Shaquille Cairo werden verkozen tot junioren sportvrouw en junioren sportman van 2019. Ook deze twee jeugdigen kregen naast een award een ticket.

Lansky Kuiper en Samora Ligeon werden de Special Olympians van het jaar 2019, een prijs die wordt toegekend aan de beste sporters met een verstandelijke beperking. De VSJS kiest deze sporters op voordracht van Special Olympics Suriname.

Nadat er in 2018 geen Lifetime Achievement Award werd uitgereikt, werd deze speciale prijs dit jaar toegewezen aan Frank Doelwijt. Deze award is een complete aangelegenheid van het SOC-bestuur. Voorzitter Ramon Tjon-A-Fat overhandigde persoonlijk de prijs aan Doelwijt.

De prijs van Kamé, die volleybalt en studeert in de Verenigde Staten, werd overhandigd aan haar zus Odille. Deborah Fränkel-Leckie, moeder van Tjon En Fa, nam de prijzen voor haar zoon, die traint in het World Cycling Center in Zwitserland, in ontvangst.

De tickets voor de winnaars van de vier hoofdcategorieën zijn beschikbaar gesteld door Vems Travel Consultancy (Curaçao), Waldo’s Travel Service (Miami), Jack Tours & Travel Service (Belém) en Fly All Ways (Havana), die werden vertegenwoordigd door respectievelijk Victor Lesperans, Sharmila Strang en Jorano Snip. Van Fly All Ways was er geen vertegenwoordiger.

De prijzen van sportman en sportvrouw zijn uitgereikt door minister Lalinie Gopal van Sport- en Jeugdzaken. De Surinaamse junioren sportvrouw kreeg haar prijzen van Oscar Brandon, voormalig drievoudig Sportman van het jaar en de Surinaamse junioren sportman kreeg zijn award van Fabian Wehl, bodybuildingkampioen van de Guyana’s (Suriname-Guyana-Frans-Guyana). Andere prijzen werden uitgereikt door Zachari Zeegelaar (Fifa-assistent-scheidsrechter die dit jaar wedstrijden leidde op het U20 wereldkampioenschap voetbal), directeur Mitchell Kisoor van Sportzaken, Orlando Renfurm (voormalig Lifetime Achievement Award-winnaar), de voorzitters Charlene Soerodimedjo (Surinaamse Badmintonbond) en Lionel Blokland (Surinaamse Volleybalbond) en Edward Gessel en Eduard Held van Special Olympics Suriname.

Middels video’s werd stilgestaan bij de prestaties van de nationale voetbalselectie (kwalificatie Gold Cup) en Robinhood (Club Shield-kampioen), terwijl ook beelden van de aankomst én huldiging van de succesvolle Special Olympians werden vertoond, alsook de aankomst van Jairzinho ‘Bigi Boi’ Rozenstruik. Het lag in de bedoeling dat de MMA-vechter op het gala aanwezig zou zijn, maar hij zegde op het laatste moment af wegens persoonlijke redenen.