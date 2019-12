EU biedt Suriname geen uitstel van export verbod voor sopropo

Suriname krijgt geen uitstel op het verbod van export van sopropo naar de EU. Vanuit de EU is gereageerd op een eerder gedaan verzoek van het Surinaamse ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), om het verbod met 6 maanden uit te stellen.

De EU in Brussel heeft in haar antwoord aangegeven, dat niet positief op het verzoek kan worden gereageerd, omdat er geen wettelijke basis aanwezig is. Dit houdt in dat de export van sopropo naar de EU verboden blijft.

Het verbod heeft niet alleen gevolgen voor commerciële zendingen, maar ook voor postzendingen en vertrekkende passagiers naar Nederland. De vertrekkende passagiers naar in het bijzonder Nederland wordt erop gewezen dat het verboden is om zonder een fytosanitair certificaat van het ministerie, planten en plantaardige producten te exporteren of mee te nemen naar de EU (Nederland).

Op de luchthaven bestaat de mogelijkheid om groenten en/of fruit te kopen die wel afkomstig zijn van een door LVV gecertificeerde landbouwer. “Breng u zichzelf, maar in het bijzonder ons land, niet in de problemen en houdt u zich aan de regels!”, drukt LVV reizigers op het hart.

Controle van passagiers in Nederland vindt in de eerste lijn plaats door de douane en in de tweede lijn de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Wanneer goederen niet worden aangegeven en/of het fytocertificaat ontbreekt volgt in beslag name met eventueel een boete, meldt het NVWA aan de redactie van Waterkant.Net.

Inmiddels is een Surinaamse ondernemer gestart met het exporteren van bewerkte en bevroren sopropo naar Nederland: