Vier gewonden bij zware aanrijding Martin Luther Kingweg na inhaalmanoeuvre

Bij een zware aanrijding in de vooravond tussen twee personenauto’s aan de Martin Luther Kingweg, zijn vier personen gewond geraakt en per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp in Suriname.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van Zam’s bouwmaterialenzaak. Volgens de eerste informatie reden beide voertuigen vanuit Latour richting Paranam.

Op een gegeven moment haalde één de andere in, maar de bestuurder die inhaalde lette niet op dat zijn voorrijder afsloeg in een inrit. Daarbij ontstond er een frontale botsing tussen de auto’s.

Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. De Surinaamse politie kreeg de melding via het Command Center en ging ter plaatse voor onderzoek. Beide voertuigen zijn door een sleepdienst afgevoerd.