Grote tapijtslang aangetroffen bij bagger werkzaamheden

Tijdens het afvoeren van baggermateriaal hedenmorgen zijn arbeiders gestuit op een grote tapijtslang. Dat heeft de bestuursdienst Bic Paramaribo Zuidwest bekend. Het dier werd aangetroffen op de hoek van de Manassezegenweg in het ressort Latour.

Het is niet de eerste keer dat er bij schoonmaakwerkzaamheden in Suriname reptielen zijn aangetroffen. Eerder dit jaar werden er kaaimannen aangetroffen in duikers en in een goot. Die werden toen dood gemaakt.

Het is niet bekend wat er met de vandaag gevonden tapijtslang is gebeurd.