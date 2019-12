Peuter (3) misbruikt door jongen op school in Wanica

Een moeder heeft dinsdag aangifte bij de politie van Santodorp gedaan betreffende misbruik van haar 3-jarige dochter op een school in het district Wanica. Volgens haar verklaring is de peuter misbruikt door een jongen in het toilet van de school.

De moeder verklaarde bij de politie dat zij haar dochter van school had afgehaald en merkte dat zij vreemd gedroeg. Zij besloot de 3-jarige grondig te onderzoeken. Bij controle zag zij sperma bij het geslachtsdeel van het kind.

Bij ondervraging verklaarde haar dochter dat zij was gaan plassen op school. Toen zij in het toilet was liep een jongen in groen uniform naar hoe toe. Hij sommeerde de het meisje om haar broek weg te halen, waarna hij haar misbruikte.

De peuter is na het gebeuren weer rustig naar de klas gekomen en heeft niemand iets over het voorval gezegd. Zij hield alles voor haar zelf totdat haar moeder het sperma bij haar geslachtsdeel later op de dag ontdekte.

Het meisje is voor onderzoek opgenomen in het Surinaamse Academisch Ziekenhuis. De afdeling Jeugdzaken in Suriname heeft de zaak in onderzoek.