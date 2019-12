Medewerkster juwelierszaak steelt grote partij waardevolle sieraden

Een 33-jarige werkneemster van een juwelierszaak in Suriname, is vorig week aangehouden op verdenking van verduistering van een grote partij juwelen op haar werkplek. De financiƫle schade is heel groot daar het om waardevolle sieraden gaat, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Volgens de Surinaamse politie kwam de verduistering aan het licht toen er inventaris werd gehouden. Naast de vrouw, Rachel G., werd ook een andere werkneemster aangehouden. Zij is echter na verhoor heen gezonden meldt de politie.

Rachel G., is op verdenking van verduistering in dienst betrekking, op donderdag 12 december, door rechercheurs van de afdeling Fraude aangehouden en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld hangende het onderzoek.