Bestolen ondernemer schiet drie rovers neer

Behoorlijke consternatie afgelopen maandag nabij de kruising van de Celina- en de Verlengde Hoogestraat in Paramaribo. Een dievenbende bestaande uit tenminste vijf personen, probeerde daar een schoudertas uit een pick-up van een ondernemer weg te nemen. De ondernemer schoot vervolgens drie rovers neer met zijn wapen.

Uit het voorlopig onderzoek is naar voren gekomen dat de dieven op aanwijzing van een tipgever een schoudertas uit de pick-up van de ondernemer hadden weggenomen, nadat zij een ruit kapot geslagen hadden. De ondernemer reageerde op deze diefstal en schoot met zijn vuistvuurwapen op de wit gelakte vluchtauto van de dieven, die naar zijn zeggen, op hem in reden.

Drie mannen te weten Leroy L.( 30), Reynold K.( 26) en Merrel, K.( 27) liepen daarbij schot verwondingen op. Ondanks hij gewond was geraakt wist Leroy L. wist weg te komen in een andere auto en wel een zwart gelakte personenauto, waarin hoogstwaarschijnlijk andere bende leden zaten. Naderhand werd hij, door de politie, in een ziekenhuis aangehouden. Zijn kompanen Reynold en Merrel waren eerder al aangehouden ook met schotverwondingen. Na medische behandeling zijn deze drie verdachten in verzekering gesteld.

Een vierde man Lloyd M.(31) heeft vermoedelijk een tip gegeven aan de dieven om toe te slaan. Hij was namelijk bezig met bouwwerkzaamheden op de locatie waar het strafbaar feit gepleegd is. Hij is op maandag 16 december ook aangehouden door de politie van het bureau Nieuwe-Haven met assistentie van collega’s van de Algemene Surveillance Dienst.

In de witte vluchtauto die vol kogelgaten zat heeft de politie een vuistvuurwapen met scherpe patronen aangetroffen en in beslag genomen. De auto is ook in beslag genomen. De schoudertas met inhoud is terug gevonden en afgestaan aan de ondernemer.

Het wapen waarmee de ondernemer geschoten heeft is niet in beslag genomen omdat hij een vergunning daarvoor heeft.