16-jarige gewelddadige rovers aangehouden en opgesloten

De 16-jarigen F.N. en D.K. zijn door de politie van het bureau Geyersvlijt in Suriname aangehouden en opgesloten voor onder andere diefstal door middel van geweld in vereniging.

Op donderdag 12 december hielden de jeugdigen een supermarkt exploitant in Paramaribo-Noord onder schot met een gaspistool dat sterk lijkt op een vuist vuurwapen. Onder bedreiging met dat wapen wilden zij de dagopbrengst buit maken. Het gelukte de Surinaamse supermarkt exploitant om zijn alarm te activeren en dat maakte dat F.N. en D.K. weg vluchtten op een fiets.

Ter hoogte van de “Maretraite Mall’’ beroofden zij een scholier van zijn rijwiel en zaktelefoon waarbij zij de scholier zodanig sloegen dat hij naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis moest gaan om medisch behandeld te worden.

Er zijn camerabeelden opgenomen van de poging tot beroving van de supermarkt exploitant en die beelden zijn op Facebook gedeeld. De oudere broer van de F.N. zag de beelden en herkende hem. Hij confronteerde F.N. met de camerabeelden en die gaf toe dat hij het strafbaar feit gepleegd had samen met D.K.

Zijn broer bracht hem vervolgens naar de politie van het bureau Geyersvlijt. F.N. werd aan de tand gevoeld en bekende de beroving van de scholier. Op aanwijzing van F.N. werd zijn kompaan D.K. op vrijdag 13 december, op diens woonadres opgespoord en aangehouden .

Bij de voorgeleiding heeft het tweetal verklaard dat zij de mobiele telefoon aan een onbekende Braziliaanse man hebben verkocht en het rijwiel aan een man op een locatie te Tourtonne Vier. Het rijwiel is terug gevonden bij de heler en die werd ook aangehouden.

De jeugdigen zijn in verzekering gesteld maar de heler is na verhoor heen gezonden. Het gestolen rijwiel is inmiddels terug gegeven aan de rechtmatige eigenaar.