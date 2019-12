Videoclip ‘Tjieng Torie’ meer dan 1 miljoen keer bekeken op YouTube

Het populaire nummer Tjieng Torie uit Suriname is nu al meer dan 1 miljoen keer bekeken op YouTube. Het nummer van Kiev van rapgroep Real Thing Famirie (RTF) ging na uitkomen viraal en heeft haar 1 miljoenste view in nauwelijks 3 maanden behaald.

RTF staat onder contract van D-Music. Meer dan 1 miljoen views voor Tjieng Tori is wederom een ware prestatie voor D-Music. Dit omdat Ghetto Crew ook onder contract van D-Music staat en met Beleki Beketje ook in korte tijd 1 miljoen views heeft behaald. Beleki Beketje is nu zelfs meer dan 2 miljoen keer bekeken op Youtube.

Eigenaar van D-Music, Dino Canterburg (Damaru) om een reactie gevraagd, zegt zeer verheugd te zijn over het succes van de Surinaamse clip. Hij voegde daaraan toe dat de jongens van Ghetto Crew vandaag hun contract bij D-Music hebben verlengd. Ook komt vandaag hun nieuwste clip online, laat een trotse Damaru de redactie van Waterkant.Net optekenen.