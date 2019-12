Lid RBTP aangehouden voor zware mishandeling verdachte

Een lid van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) is eerder deze week aangehouden en in verzekering gesteld. Dit nadat de politieman een verdachte tijdens zijn aanhouding zodanig heeft mishandeld dat hij fracturen heeft opgelopen.

De redactie van Waterkant verneemt dat de familie van het slachtoffer aan de bel trok bij de afdeling Onderzoek Personeelszaken. Vervolgens is er aangifte gedaan waarna de zaak terstond onderzocht werd.

Uit onderzoek is daadwerkelijk gebleken dat de Surinaamse politieman de verdachte tijdens de aanhouding heeft mishandeld en hij daarbij fracturen heeft opgelopen.

In het belang van het verdere onderzoek is het lid van RBTP in Suriname in verzekering gesteld. Het onderzoek wordt voortgezet.