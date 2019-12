Dronken bestuurder knalt tegen EBS stroompaal

De bestuurder van dit busje verkeerde vanmorgen dusdanig onder invloed dat hij deze stroompaal van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) ramde. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het eenzijdig ongeval rond 03.00u plaats vond aan de Magentaweg.

De dronken bestuurder werd door de politie meegnomen naar het politiebureau alwaar hij kon ontnuchteren. Het is niet bekend of de man in het bezit is van een geldig rijbewijs.

Medewerkers van de EBS moesten ook ter plaatse komen om de mast te vervangen.