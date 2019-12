Bij een verkeersongeval vanmiddag op de Oost-West verbinding in Suriname is een vrachtwagen gekanteld. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het ongeluk rond 15.15u moet hebben plaats gevonden te Catharina Sophia ter hoogte van paal no. 417.

Bij het ongeval zou ook een paal van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) kapot zijn gegaan. Medewerkers van het bedrijf werden daarom opgeroepen om de schade te herstellen.