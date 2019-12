Wayne Telgt legt functies neer vanwege strafrechtelijk onderzoek

NPS’er Wayne Telgt heeft dit weekend per direct zijn functies binnen het hoofdbestuur en andere commissies en structuren van de NPS neerlegd. Dat heeft zijn advocaat Benito Pick medegedeeld aan de voorzitter van de NPS, Gregory Rusland. Aanleiding hiervoor is het lopende strafrechtelijk onderzoek tegen hem.

Telgt, hoofdbestuurslid van de Nationale Partij Suriname (NPS), werd vrijdag in verzekering gesteld in verband met een zedendelict. Volgens de Surinaamse krant De Ware Tijd zou een 16-jarige aangifte tegen hem gedaan. Andere media melden dat het gaat om een dochter van een politieagente.

De NPS had eerder bekend gemaakt dat de traditie binnen de partij is, dat zij de rechtsstaat respecteert en dat wet en recht voor een ieder in onze samenleving moeten gelden. De autoriteiten dienen de ruimte te hebben om in alle rust en op verantwoorde manier hun werkzaamheden uit te voeren volgens de NPS.

De NPS zegt in een uitgegeven persbericht meet te leven met allen die door deze moeilijke periode heengaan en rekent op een rechtvaardig resultaat in deze.