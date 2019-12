Gewapende rovers slaan muur magazijn kapot om vuurwerk te stelen

Een groep gewapende rovers heeft vannacht geprobeerd om vuurwerk te stelen, welk was opgeslagen in een magazijn aan de de Nieuwweergevondenweg in Suriname. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het zou gaan om acht rovers, die de muur van het magazijn met een moker kapot hebben geslagen.

De melding van diefstal kwam maandagochtend 16 december omstreeks 02.00u binnen bij de Surinaamse politie. Ter plaatse aangekomen werd de wachter aangetroffen, die gekneveld was achter gelaten. Hij verklaarde dat hij zich op het werk bevond, toen hij werd aangevallen door de acht mannen.

Twee rovers waren gewapend met een fiveshooter jachtgeweer en één met een dolkmes. De bewaker werd gelijk vastgebonden. Van hem werd een geldbedrag groot SRD 150 en een mobiele telefoon weggenomen, meldt een woordvoerder van de politie aan Waterkant.

De rovers sloegen hierna de muur van het magazijn met een moker kapot, om bij de grote hoeveelheid opgeslagen vuurwerk te komen. Het lukte hen om maar liefst 12 dozen vuurwerk uit het magazijn te halen, welke klaar werden gezet om mee te nemen.

Terwijl de daders bezig waren arriveerde de politie ter plaatse. Bij het zien van de agenten kozen de rovers snel het hazenpad. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Het Korps Politie Suriname heeft de zaak in onderzoek.