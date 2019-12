Bromfietser overleden na aanrijding, veroorzaker doorgereden

Opnieuw is een veroorzaker van een aanrijding, doorgereden zonder zich te bekommeren om het slachtoffer. Zondagmorgen rond 04.30u werd een bromfietser nabij het Revoplein van achter aangereden, door een voertuig dat met hoge snelheid kwam aangereden.

De bromfietser werd enkele meters meegesleurd schrijft Starnieuws vandaag. De bestuurder van het voertuig reed na het ongeval gewoon verder, zonder zich te bekommeren om het slachtoffer. Tot nu toe ontbreekt elk spoor van de bestuurder en het voertuig, aldus de nieuwssite.

Het slachtoffer werd in kritische toestand per ambulance vervoerd naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Hij was niet aanspreekbaar. Later op de dag overleed hij aan het opgelopen letsels.

Zondagmiddag kwam nog een bromfietser te overlijden aan de Franchepanestraat. Deze werd aangereden door de bestuurder van een autobusje, waarvan gezegd wordt dat die aan het bellen was tijdens het rijden: