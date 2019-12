‘Bouterse minst favoriet als president van Suriname’

De huidige president van Suriname tevens voorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP), Desi Bouterse, is het minst favoriet als toekomstig president van Suriname. Dat is één van de resultaten van een opiniepeiling die de afgelopen weken in Suriname gehouden is.

Onder de eigen NDP achterban is Bouterse nog wel de grote favoriet met 87%, maar bij de andere kiezers is Bouterse juist het minst favoriet (70%). Dit als gevolg van het vonnis in het 8 decemberstrafproces waarbij Bouterse is veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf.

Het onderzoek is uitgevoerd door OpiniePeilingen Suriname (OPS) in opdracht van een internationale organisatie. Het primaire doel van het onderzoek was na te gaan wat het effect is geweest van het vonnis op de NDP.

Het aantal NDP-kiezers was in 2015 gelijk aan 53% van het electoraat. Dit was al vóór het vonnis gedaald naar 34% en is na het vonnis verder gedaald naar 25% blijkt ook uit het onderzoek. De NDP-ers hebben een afwijkende mening over het vonnis en zien deze als politiek. De overige kiezers (75% van het electoraat) vinden niet dat het om een politiek vonnis gaat.

Binnen de NDP is dus een grote groep voorstaander van Bouterse als president. Buiten de NDP is dit uit den boze en is Chandrikapersad Santokhi het meest favoriet (54%), gevolgd door ex-Staatsolie topman Eddie Jharap (38%) en Gregory Rusland (28%).

Bouterse reageerde zaterdag al op de uitkomst van het onderzoek en noemt het ‘één van de scenario’s die afgewerkt wordt‘.