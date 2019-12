Venezolaanse visser overleden na val van aanmeersteiger in Surinamerivier

De 53-jarige Venezolaanse visser Rafaël Portillo Marquez is in de vroege ochtend van maandag 9 december overleden ten gevolge van een val van een aanmeersteiger in de Surinamerivier. Het betreft in deze de aanmeersteiger bestemd voor vissersboten van het visbedrijf Cevihas gevestigd te Livorno.

De politie van het bureau Livorno ging, na een telefonische melding ter plaatse voor een onderzoek. Uit het onderzoek is gebleken dat Marquez van de aanmeersteiger in zijn boot wilde stappen, die ongeveer een meter van de steiger verwijderd in de Surinamerivier aangemeerd lag. Hij gleed uit en viel vanaf de steiger in de rivier.

Zijn collega vissers schoten hem te hulp en haalden hem vanuit de rivier op het droge. Marquez vertoonde echter geen teken van leven meer. Een ingeschakelde arts stelde zijn dood officieel vast. Het vermoeden bestaat dat hij met zijn hoofd tegen een hard voorwerp is aangekomen onder het water oppervlak in de rivier.

Op camerabeeldmateriaal is te zien hoe Rafaël, Portillo Marquez uitglijdt en in de rivier valt. Zijn ontzielde lichaam is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie vrijgegeven aan de nabestaanden.