Districten beschikken nu over officiële rampenplan

Afgelopen vrijdag vond de officiële overhandiging plaats van het rampenplan aan de verschillende districtscommissarissen van Suriname. Dit in aanwezigheid van de minister van Regionale Ontwikkeling Edgar Dikan, de coördinator van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) Jerry Slijngaard en vertegenwoordiger van de UNDP in Suriname Margaret Jones Williams.

Volgens Slijngaard is het document slechts een handleiding c.q. richtlijnen om rampenbeheersing systemen voor de verschillende districten te implementeren. “Dit project is noodzakelijk voor Suriname, waarbij de focus van first respons bij de lokale overheid ligt”, aldus Slijngaard.

UNDP vertegenwoordiger Margaret gaf aan waarom het risico hoog is voor Suriname, omdat ± 90 % van de totale bevolking in de kustvlakte woont, waar de meeste activiteiten zoals: bedrijvigheid, overheidskantoren en export etc. plaats vindt. Wij moeten daarom voorbereid zijn op rampen. Samenwerking is hierbij van essentieel belang. Verder onderstreep zij de uitspraak van de Surinaamse RO-minister, dat alle districtsplannen in lijn moeten staan met de Duurzame Ontwikkeling Doelen (SDG’s).

Minister Dikan gaf aan, dat de slogan van het NCCR precies past binnen het beleid van de regering. Hierbij komt SDG no 17 tot uiting nl. partnerschap om doelstellingen te bereiken. Hij bedankte iedereen die op welke wijze dan ook een bijdrage hebben geleverd aan het totstandkoming van dit plan.

Het plan is aangeboden aan de voorzitter van De Nationale Assemblee voor behandeling en verheffing tot wet.