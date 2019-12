Abdoel: ‘Er is economische stabiliteit en economische groei te merken in Suriname’

Amzad Abdoel, fractieleider van de Nationale Democratische Partij (NDP), zei gisteren bij de opening van het informatiecentrum in Geyersvlijt dat er economische stabiliteit en economische groei te merken is in Suriname. Volgens hem wordt dat onderbouwt in het recent uitgegeven IMF-rapport.

Volgens Abdoel komt de NDP sowieso weer aan de macht na de komende verkiezingen. Naar zijn zeggen komt de partij sterker dan ooit terug. De partij gaat volgens hem voor zoveel mogelijk zetels zodat de grondwet verandert kan worden. Het streven is om geen 26, maar 34 zetels te behalen.

Abdoel gaf de aanwezigen verder te kennen dat de partij er helemaal klaar voor is en gaat voor geen enkele uitdaging van politieke tegenstanders uit de weg. Abdoel beweerde dat de tegenstanders 25 mei 2020 een ‘Bigi Boy bek klap‘ zullen krijgen: “25 mei w’o nak den wan bigi Bigi Boy bek klap, den no opo moro” zei hij.

Naast het streven en de uitdaging van de partij, bleef de fractieleider ook even stilstaan bij enkele successen van de Surinaamse regering. Volgens Abdoel heeft de partij ondanks de moeilijke periode, verschillende successen geboekt waaronder verhoging van de internationale reserves, koopkrachtversterking en afname van de werkloosheid.

President Desi Bouterse deed een beroep op de aanwezigen om de eenheid onderling te behouden. Volgens hem is er een strijd tegen het neokolonalisme. Zijn veroordeling tot 20 jaar celstraf is volgens hem gewoon een scenario dat in elkaar is gezet door de voormalige Nederlandse baas.

Bouterse is er ook van overtuigd dat de NDP de komende verkiezingen weer zal winnen.