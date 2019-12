Volks-kerstboom op Onafhankelijkheidsplein Suriname gaat zaterdag aan

Vrijdag werd nog hard gewerkt om de volks-kerstboom op het Onafhankelijkheidsplein op te tuigen, zoals te zien is op deze foto’s. De kerstboom die jaarlijks voor het paleis wordt opgezet, zal zaterdagavond 14 december om 19.05u worden aangestoken.

Het bedrijf Roeli’s Lighting & Decor is de afgelopen dagen druk bezig geweest met de installatie en decoratie van de kerstboom als sierstuk op het plein in aanloop naar het Kerstfeest. Dit sierstuk is een top attractie deze periode waarvan veel foto’s gedeeld worden op social media.

Het aansteken zal door de pupillen van de Mr. Hubert Stichting en Lobi Pikien gedaan worden. Daarvoor is er een kort woord van dominee Michael Persaud en Kerstzang van mevrouw Blokland. Vanuit de overheid doen districtscommissaris Paramaribo Noord-Oost Mike Nerkust en de directeur van het Kabinet van de president de heer Van der San een zegje.

De ‘Vrienden van Roeli’s’ zullen ook een enveloppe met inhoud overhandigen aan een vertegenwoordiger van de Mr. Hubert Stichting en Lobi Pikien.

Directeur Ramon Jawalapersad van Roelie’s Lighting & Décor benadrukt dat de reuze kerstboom een gift back van Roeli’s Lighting & Décor en vrienden is aan de gemeenschap. Het wordt daarom op het Onafhankelijkheidsplein als openbare plek geplaatst.

Volg ons ook op Instagram: