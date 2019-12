Verongelukte betonfabrieksarbeider negeerde waarschuwing om mixer uit te maken

De 32-jarige Guillermo Adraai die woensdagmiddag overleed nadat hij tijdens schoonmaak van een draaiende betonmixer erin werd gesleurd, negeerde de waarschuwing van zijn collega om de mixer eerst uit te maken. Dit meldt het Korps Politie Suriname zojuist in een persbericht.

Het ongeval vond plaats bij de betonfabriek aan de Welgedacht-C weg. De politie van bureau Santo Boma kreeg de melding van het bedrijfsongeval en ging ter plaatse voor het instellen van een onderzoek.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen, dat de overledene een betonmixer wilde schoonmaken die nog draaiende was. Dat hij de waarschuwing van een collega arbeider in de wind sloeg, om het apparaat eerst uit te schakelen voor dat hij met het schoonmaken begon.

Op een bepaald moment boog Guillermo iets naar voren en daarbij is vermoedelijk een T-shirt, die hij om zijn hoofd gebonden had en/of een deel van zijn “rasta” haardracht verstrikt geraakt in een der draaiende delen binnen de betonmixer. Guillermo werd daardoor in de nog draaiende betonmixer getrokken.

Collega’s schoten Guillermo te hulp door het apparaat uit te schakelen en hem daaruit te halen. Guillermo was helaas al bezweken aan de opgelopen verwondingen. Zijn ontzielde lichaam is in opdracht van het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen door de politie.