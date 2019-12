Politieman rijdt auto ontvoerders klem

Een politieambtenaar, die afgelopen zondag in zijn voertuig reed, zag dat een man uit een auto wilde springen maar dat die werd tegen gehouden door drie andere mannen in de auto. De agent waarschuwde zijn collega’s en zette de achtervolging. Het lukte hem de auto klem te rijden meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Uit het voorlopig politioneel onderzoek is naar voren gekomen dat de man in kwestie, de 36-jarige R.P., iets daarvoor van zijn vrijheid was beroofd door de drie mannen die hij had ontmoet ergens in Paramaribo-Noord. De man had plaatsgenomen in hun voertuig van de drie om te praten over een geldkwestie tussen zijn vriendin en een van de verdachten.

Het gesprek liep op een bepaald moment zodanig uit de hand dat R.P. door de drie verdachten werd mishandeld en van zijn vrijheid werd beroofd. Zij reden vervolgens met hem vanuit Paramaribo naar Commewijne waar ze klem werden gereden.

Kort nadat de politieman de auto had klem gereden arriveerden collega’s van het RBTP ter plaatse aangezien de politieman om assistentie had gevraagd terwijl hij bezig was met de achtervolging. De verdachten werden aangehouden nadat R.P. de politie verteld had wat er gebeurd was.

In de auto van de verdachten werd een vuistvuurwapen met scherpe patronen aangetroffen. Hangende het onderzoek werd de auto en het vuurwapen in beslag genomen.

Na overleg met het Openbaar Ministerie zijn de 45-jarige Gregory, F., Eric, B.(54) en Detles, B.(37) in verzekering gesteld.