NPS topper Wayne Telgt vast om zedendelict

Al de hele dag deden er geruchten de ronde dat Wayne Telgt, hoofdbestuurslid van de NPS in verzekering zou zijn gesteld. Zojuist heeft politiewoordvoerder hoofdinspecteur Humphrey Naarden dit bevestigd tegenover Waterkant.

Ook de Surinaamse nieuwssite Starnieuws meldt dat er aangifte is gedaan tegen hem. Telgt is verhoord door de politie van afdeling Jeugdzaken. Na overleg met het Openbaar Ministerie is besloten om Telgt in verzekering te stellen. Hij heeft intussen een advocaat in de arm genomen.

Naarden meldde aan Starnieuws dat het om een zedendelict gaat, waarbij een minderjarige is betrokken. “Meer informatie kan op dit moment niet gegeven worden,” zegt hij.

Volgens de Surinaamse krant De Ware Tijd zou een 16-jarige aangifte tegen hem gedaan.