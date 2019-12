Adhin namens Suriname bij beëdiging nieuwe president van Argentinië

De vice-president van Suriname, Aswhin Adhin, heeft de beëdiging van Alberto Angel Fernández tot de nieuwe president van Argentinië afgelopen dinsdag bijgewoond in Buenos Aires. De vp was daar namens de Surinaamse president Desiré Bouterse.

Dit bezoek aan het Zuid-Amerikaanse land heeft plaatsgevonden op uitnodiging van Argentinië. De vicepresident werd tijdens het bezoek vergezeld door de Ambassadeur van Suriname te Caracas, Gillian Adjako.

Alberto Ángel Fernández (Buenos Aires, 2 april 1959) is een Argentijnse advocaat en politicus. Hij was het hoofd van het kabinet van ministers gedurende het gehele presidentschap van Néstor Kirchner en de eerste maanden van Cristina Fernández de Kirchner. Zijn ambtstermijn als kabinetschef van 2003 tot 2008 blijft de langste sinds de functie in 1994 werd gecreëerd. In oktober 2019 werd hij gekozen als nieuwe president van Argentinië.

Tijdens de inaugurele toespraak van het nieuwe Argentijnse staatshoofd heeft hij onder andere geruime tijd stilgestaan bij de enorme achteruitgang die het land heeft meegemaakt in vier jaar van Regering van Mauricio Macri.

De nieuwe president heeft in duidelijke woorden de herinvoering van de sociale agenda benadrukt, met het doel om de sociale zekerheid van het volk te verhogen. Een concrete actie daarbij betreft het wederom instellen van de gezinslandbouw.