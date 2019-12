Man dood na val in betonmixer bij bedrijf in Suriname

Bij een ongeval woensdag in de late middag bij dit bedrijf aan de Verlengde Welgedacht C weg nabij de Bomaweg, is een man om het leven gekomen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het zou gaan om een arbeider, die tijdens het werk in een betonmixer zou zijn gevallen.

Het zou gaan om een betonbedrijf waar onder andere duikers en stenen worden gemaakt. Het is tot nu toe niet bekend hoe de man in de mixer is beland, die op dat moment aan zou staan. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast

De politie was ter plekke aanwezig en heeft tot in de avond onderzoek verricht naar de toedracht. Het lichaam van de man is door een uitvaartbedrijf afgevoerd naar het mortuarium:

Tweede bedrijfsongeval met dodelijk afloop voor vandaag Arbeider in betonmortel gevallen in Wanica. Posted by Klaas Anthonio on Wednesday, 11 December 2019