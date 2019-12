Suriname heeft een eigen ‘Uber-achtige’ dienst: Ride

Suriname heeft sinds kort een geheel eigen Uber-achtige dienst die bemiddelt tussen reizigers en aanbieders van personenvervoer. Het bedrijf Ride Suriname verbindt via zijn mobiele app klanten met officiële taxichauffeurs, maar ook met privéchauffeurs.

Ride heeft de ambitie om het Surinaamse taxiwezen naar een hoger niveau te tillen. Zowel op het prijzenfront als dienstverlening denkt Ride Technologies een nieuwe standaard in Suriname te hebben neergezet.

Ride Technologies rolt het Uber-concept uit in Suriname met de lancering van telefoonapplicaties. Klanten kunnen een taxi vinden en boeken via één van deze apps. Telefoneren is dus niet langer nodig.

De introductie van Ride vond vorige maand november plaats. In deze video van DIME network meer over Ride: