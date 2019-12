Rapper Poke verliest zus (30) na ziekte

De Surinaams-Nederlandse rapper Poke (28) heeft op dinsdag 10 december zijn 30-jarige zus verloren. Dat maakte de artiest gisteren zelf bekend op Instagram. De jonge vrouw overleed na een lange strijd tegen de verderfelijke ziekte kanker.

“Ik dank god voor een zus als jou en mijn hart en gedachten gaan uit naar een ieder die aan het strijden is tegen kanker” schreef Poke in het bericht over zijn zus Mani.

De in Nijmegen geboren Resinio Wijngaarde, bekend onder zijn artiestennamen Poke en Pokro, is een Nederlandse rapper. Hij staat onder contract bij het bekende platenlabel Top Notch. Hij groeide op in Suriname en vertrok in 2008 naar Nederland.

Poke bracht in september 2017 zijn eerste single genaamd Roll It uit en vanaf toen ging het hard met zijn carrière. Hij is op dit moment één van de bekendste Urban artiesten in Nederland.

Het bericht van Poke hierover: