Nederlandse TU Delft studenten leren boeren in dorpen Suriname ondernemen

Drie studenten van de Technische Universiteit Delft zijn drie maanden in Suriname voor een project waarbij de boeren in de dorpen aan de beneden-Cottica les krijgen in ondernemerschap op het gebied van landbouw. Een selectie van boeren zal individueel worden begeleid om hun persoonlijke businessplan uit te werken.

De studenten, Ruben van den Bos, Jonathan Dijkstra en Solee van Roon, zetten dit project op in samenwerking met John Pel, voorzitter van stichting Boekoe, met het doel dat lokale boeren financiële vooruitgang kunnen boeken. Voorbeelden van onderwerpen die in de training aan bod zullen zijn het verwerken van producten tot eindproduct en coöperatie vorming.

Naast de ondernemerstraining zullen de studenten ook de hydroponics techniek introduceren in het gebied, waarbij groenten worden geteeld op water. Deze techniek is uitermate geschikt voor het gebied omdat het hier koeler is dan in de stad en omdat groenten erg moeilijk te verbouwen zijn in het gebied.

Tot eind januari zullen zij zich inzetten om de potentie die het gebied biedt samen met de enthousiaste boeren te benutten.