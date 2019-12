Man overleden nadat pick-up laadbak plotseling op hem viel

Een 40-jarige man is vanmorgen in Suriname overleden nadat deze laadbak van een pick-up truck op hem viel. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de man op slag dood was. Het ongeval gebeurde rond 09.00u vanmorgen aan de Hajariweg, een zijstraat van de Kwattaweg.

De Surinaamse politie kreeg de melding binnen via het Command Center. Toen de wetsdienaren van het ressort Munder ter plaatse gingen, troffen ze inderdaad een man bekneld onder een laadbak aan, die geen teken van leven vertoonde.

Een woordvoerder van het Korps Politie Suriname zegt aan de redactie van Waterkant dat het slachtoffer zand was gaan leveren op het erf van een woning in de voormelde straat. Tijdens het dumpen raakte de pomp vast en steeg de bak niet voldoende naar boven zodat de lading gedumpt kon worden.

Het slachtoffer zou toen onder de laadbak zijn gegaan om de pomp te fixen. Op een gegeven moment kwam de pomp plotseling weer in werking en viel de laadbak naar beneden op de man. Hij liep hierbij ernstig letsel aan hoofd en hals op, waardoor hij op slag dood was.