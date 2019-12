Extra midnightshow van Jörgen Raymann in Suriname

Eind december is Jörgen Raymann in Suriname met zijn voorstelling ‘Schudden aan die Boom’. Zijn eerder aangekondigde voorstelling, op zondag 29 december om 18.30u in de Royal Ballroom van Hotel Torarica, was snel uitverkocht. Er is daarom op die dag een extra ‘midnightshow’ om 23.30u, op dezelfde plek in Torarica.

Met scherpe en hilarische observaties probeert Raymann in ‘Schudden aan die Boom’ de puzzel van zijn verleden te leggen. Is hij een vreemde eend in de bijt of past hij juist perfect in deze moderne maatschappij waar iedereen op Facebook zelfbewust en gelukkig is, maar tegelijkertijd naar zichzelf zoekt bij de psycholoog, de yoga-goeroe of de Tantratherapeut.

Voor deze extra midnightshow op zondag 29 december om 23.30u in de Royal Ballroom van het Surinaamse Hotel Torarica, is een beperkt aantal kaarten over dus wees er snel bij!