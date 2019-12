Bejaarde vrouw (69) verkracht door buurman in Suriname

Een 69-jarige vrouw is eerder deze week door haar buurman verkracht in Paramaribo. De man verkrachtte het slachtoffer in de slaapkamer van haar woning.

Een woordvoerder van het Korps Politie Suriname zegt aan Waterkant dat de vrouw alleen thuis was en op een gegeven moment besloot te gaan baden. De badkamer is achter de woning. Het slachtoffer kleedde zich in de woning uit en liep naakt naar de badkamer.

Toen de vrouw bij de badkamer aankwam zag zij plotseling haar buurman daar staan met een baddoek gewikkeld. Zij kon zich niet voorstellen dat de man haar bij de badkamer loerde en greep meteen een bezem waarmee zij hem enkele keren sloeg.

De buurman overmeesterde de vrouw en sleepte haar naar de slaapkamer in de woning. Hij duwde haar op bed en verkrachtte haar. De bejaarde probeerde zich af te schudden van haar buurman maar het lukte haar niet. Zij probeerde hulp te roepen maar de buurman drukte haar mond dicht.

Na de daad verliet de verdachte de woning. De vrouw schakelde de politie in en deed aangifte van de verkrachting. De politie wist de buurman aan te houden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.